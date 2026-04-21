Francesco Silvestro di Forza Italia ha commentato la situazione politica a Napoli, sottolineando che al momento si concentrano sugli appuntamenti in arrivo. Ha precisato che, nonostante le priorità attuali, il partito si sta preparando per la prossima tornata elettorale, affermando che intende avere un ruolo da protagonista in questa fase. Le sue dichiarazioni sono state fatte in un contesto in cui si discute di strategie politiche locali.

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© Puntomagazine.it - Napoli: Silvestro (FI), determinati a farci trovare pronti per elezioni

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