Di Francesco sicuro | Domani dovremo essere bravi a farci trovare pronti il Bologna ha tante opzioni soprattutto in quella zona

Il tecnico del Lecce ha dichiarato che la squadra deve essere pronta per la partita di domani contro il Bologna, che si giocherà alle 18:00 al Dall’Ara. Ha sottolineato che il Bologna dispone di molte opzioni tattiche, soprattutto nella zona del campo più centrale. La formazione pugliese si sta preparando per affrontare questa gara, che rappresenta un appuntamento importante della stagione.

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