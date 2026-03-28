Durante le elezioni comunali a Pagani, un esponente di Forza Italia ha dichiarato che preferisce la candidatura della sorella del candidato, rispetto a quest’ultimo. Ha affermato che con Campitiello si fa fatica a trovare una sintesi, mentre con Mara, la sorella, ha avuto modo di apprezzarne le qualità. La dichiarazione è stata rilasciata nel corso di un intervento pubblico.

''Campitiello candidato a sindaco a Pagani? Meglio, molto meglio la sorella Mara, che ho avuto modo di apprezzare e conoscere. Se Fratelli d'Italia avesse proposto lei, avremmo trovato subito un accordo. Ma il cognato di Cirielli ha avuto un passato in Forza Italia e poi è andato via. Francamente, è impossibile così trovare una sintesi. O accettiamo i candidati di Fratelli d'Italia o non si può fare centrodestra. Non è una questione parentale, non è che siamo contrari perché è il cognato: lo ripeto, è molto meglio come candidato la sorella. Un dirigente di altissimo livello''. Lo ha detto Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia Campania, durante un'iniziativa a Campagna. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Elezioni Comunali a Pagani, Martusciello (Fi): "Campitiello candidato? Su di lui difficile trovare la sintesi"

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