Napoli 70 assunzioni di bidelli in scuole e asili comunali | stipendio da 25mila euro all'anno

A Napoli sono state annunciate 70 assunzioni di bidelli destinate a scuole e asili comunali. Le posizioni sono rivolte a persone che si occuperanno dei servizi di supporto scolastico negli asili nido e nelle scuole d’infanzia del Comune. Le assunzioni avverranno tramite l’agenzia Umana, su incarico di Napoli Servizi. Lo stipendio annuale previsto è di circa 25.000 euro.

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