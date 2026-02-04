Antitrust multa eDreams sanzione da milioni per pratiche commerciali scorrette

L’Antitrust ha multato eDreams per pratiche commerciali scorrette. La sanzione ammonta a 9 milioni di euro e riguarda anche la società Vacaciones. L’Authority ha deciso di intervenire dopo aver riscontrato comportamenti non trasparenti nelle offerte e nelle pubblicità delle due compagnie. Ora le aziende dovranno modificare le loro pratiche per adeguarsi alle regole.

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - Multa dell'Antitrust di 9 milioni di euro alle società Vacaciones eDreams S.L., eDreams International Network S.L. ed eDreams S.r.l. per due distinte pratiche commerciali scorrette che causano persuasione visiva ed emotiva in ambiente digitale, tramite i cosiddetti dark patterns. L'Autorità garante ha accertato che le società, nell'offrire voli e soggiorni tramite sito web e app, hanno fatto ricorso a prospettazioni ingannevoli e a tecniche di indebito condizionamento, incluse strategie manipolative, per indurre i consumatori ad aderire all'abbonamento Prime, talvolta inconsapevolmente.

