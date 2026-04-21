Napoli polemica sul verde | potature selvagge contro la fauna

A Napoli, l’attività di manutenzione del verde urbano ha sollevato polemiche dopo che un’associazione ambientalista ha denunciato interventi di potatura eseguiti durante il periodo di nidificazione degli uccelli. Il presidente dell’associazione ha evidenziato che le potature sarebbero state effettuate in modo eccessivo, senza considerare le esigenze della fauna locale. La questione riguarda le modalità e i tempi di intervento sulla vegetazione nelle aree pubbliche e private.

L’attività di manutenzione del verde urbano a Napoli e nelle zone limitrofe è finita sotto la lente d’ingrandimento di Roberto Braibanti, presidente dell’associazione Gea ETS, che ha denunciato una serie di interventi di potatura effettuati in pieno periodo di nidificazione degli uccelli. Secondo l’ambientalista, queste operazioni rappresentano una violazione delle norme vigenti, poiché il disturbo alla fauna selvatica e la distruzione di nidi o uova sono vietati dalla Legge 1571992. Il conflitto tra gestione del verde e tutela della biodiversità. Le recenti potature su alberi e arbusti nel territorio napoletano hanno sollevato un contenzioso legale legato al rispetto della fauna locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, polemica sul verde: potature selvagge contro la fauna Notizie correlate Mobilitazione per il verde urbano: al via la raccolta firme contro capitozzature selvaggeL’associazione "Eterea, l'albero della Vita" scende in piazza sabato 14 febbraio per raccogliere 700 firme per imporre un nuovo regolamento comunale... Il bando del verde non convince il Wwf che avverte: “Potature in primavera reato contro la biodiversità”L'associazione ambientalista chiede al Comune di Foggia di ritirare il bando per un accordo quadro da oltre 8 milioni di euro Il nuovo Accordo Quadro... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Camorra, la stesa dei clan di Scampia per la droga del Parco Verde: 3 arresti; Napoli, bufera sul convegno sulla remigrazione alla vigilia del 25 Aprile; Verde Pulito, amministrazione polemica contro l’opposizione che ha disertato; Benevento, alberi in viale Mellusi: scontro in commissione. DIRETTA | A Napoli la decima tappa del tour 2026 di Imprese Vincenti. Alla Città della Scienza l'evento sulle eccellenze imprenditoriali. #ANSA - facebook.com facebook VIDEO NM - Napoli, il punto con Delia Paciello tra i tifosi all’esterno del centro sportivo di Castel Volturno @PacielloDelia x.com