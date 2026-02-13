Mobilitazione per il verde urbano | al via la raccolta firme contro capitozzature selvagge

A San Pietro Vernotico, la gente ha iniziato a firmare per fermare le capitozzature selvagge degli alberi nel centro cittadino. Molti cittadini sono preoccupati per i danni che queste pratiche causano agli alberi e all’ambiente. La raccolta firme mira a sensibilizzare l’amministrazione e a proteggere il verde pubblico.

L'associazione "Eterea, l'albero della Vita" scende in piazza sabato 14 febbraio per raccogliere 700 firme per imporre un nuovo regolamento comunale a tutela del verde pubblico SAN PIETRO VERNOTICO – Fermare lo scempio del patrimonio arboreo e restituire decoro e salute al centro urbano. Con questo obiettivo l'associazione "Eterea, l'albero della vita" ha indetto una raccolta firme che punta a cambiare radicalmente la gestione del verde pubblico a San Pietro Vernotico. Il primo appuntamento è domani, in piazza Domenico Modugno dalle ore 9 alle ore 13. In caso di maltempo, la data potrebbe subire variazioni.