Il bando del verde non convince il Wwf che avverte | Potature in primavera reato contro la biodiversità

Il Wwf di Foggia ha espresso dubbi sul bando del verde pubblico, sottolineando che le potature eseguite in primavera potrebbero costituire un reato contro la biodiversità. Il nuovo Accordo Quadro biennale, che riguarda la manutenzione del verde orizzontale e verticale e ha un valore superiore agli 8 milioni di euro, non sembra convincere l’associazione ambientalista.

L'associazione ambientalista chiede al Comune di Foggia di ritirare il bando per un accordo quadro da oltre 8 milioni di euro Il nuovo Accordo Quadro biennale (2026-2028) per la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico orizzontale e verticale, per un valore di oltre 8 milioni di euro, non convince il Wwf Foggia. “Se da un lato si registra un atteso e necessario incremento delle risorse economiche, dall'altro le scelte amministrative sulle modalità di gara e sulle tempistiche destano profonda preoccupazione per il futuro degli alberi e della biodiversità cittadina”, si legge in una nota dell’associazione ambientalista. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Articoli correlati Manutenzione del verde: il punto sulle potature in cittàIl piano portato avanti dall'amministrazione comunale, attraverso la ditta incaricata, con l'obiettivo di garantire la sicurezza e la cura delle... Fairphone avverte che l’industria tecnologica ignora la crisi della biodiversità nella produzione degli smartphoneun rapporto recente di fairphone segnala che il settore tecnologico globale orienta l’attenzione verso la riduzione delle emissioni di carbonio... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il bando del verde non convince il Wwf... Temi più discussi: Foggia, al via la gara per il verde urbano in 4 lotti e con spesa raddoppiata. Rizzi: Nessun coinvolgimento; L’assessora Aprile: Si volta pagina, 4 lotti e salario minimo per gli operatori; Milano, a Brera apre spazioBacca dedicato alla cura dell’ambiente - Radio Studio90 Italia. Wwf Italia e Fondazione Roma insieme per creare 50 aule naturaRendere la natura parte integrante della vita scolastica per educare i più giovani all'importanza della biodiversità e alla responsabilità verso il pianeta. Con questo obiettivo il Wwf Italia e ... rainews.it Costruiamo insieme una città più verde, bando del ComuneCostruiamo insieme una città più verde. Il nome del bando allo sportello da 170mila euro, aperto dal Comune di Ancona, richiama proprio la volontà di coinvolgere la comunità anconetana - aziende, ... ansa.it Anche quest’anno vogliamo accompagnare la tua Pasqua con le nostre uova solidali. Scegliendo le Uova WWF, sostieni concretamente i progetti a difesa delle specie a rischio di estinzione e contribuisci alla tutela della biodiversità del Pianeta. Non fartele sc - facebook.com facebook