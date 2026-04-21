Il Napoli di Antonio Conte ha concluso la sua corsa per il titolo di campione d'Italia dopo aver subito due sconfitte consecutive contro squadre di Parma e Lazio. Questi risultati rappresentano per l’allenatore una delle stagioni più difficili in Serie A, con numeri mai registrati in carriera. La squadra ha ormai abbandonato le speranze di vittoria, segnando un crollo rispetto alle prestazioni delle fasi iniziali del campionato.

? In Sintesi Il Napoli di Antonio Conte ha abbandonato definitivamente la lotta scudetto dopo le sconfitte con Parma e Lazio. Con 66 punti dopo 32 giornate e cinque partite rimanenti, il massimo raggiungibile è 81 punti — uno in meno dei 82 che l’anno scorso bastarono per vincere il campionato. Questo rende la stagione 2025-26 la peggiore di Conte in Serie A per punti: nelle precedenti sei stagioni italiane non era mai sceso sotto quota 81. Sul fronte piazzamento finale il rischio è concreto: il Napoli è attualmente terzo dietro il Milan (stesso punteggio ma avanti negli scontri diretti) con la Juventus a soli tre punti. La qualificazione in Champions è quasi certa, ma il secondo posto — che Conte ha sempre mantenuto come minimo nelle sue esperienze italiane — non è garantito.🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli, per Conte è la stagione più buia in Serie A: numeri mai visti in carriera

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Conte chiuderà questa stagione col peggior record della sua carriera in Serie ALa Gazzetta dello Sport fa i conti: anche vincendo le ultime cinque partite, il Napoli non supererebbe gli 81 punti.

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