Monte Bondone stagione da record | 180mila sciatori e numeri mai visti

La stagione invernale sul Monte Bondone si è conclusa con un’affluenza record, superando i 180.000 sciatori. Questi dati rappresentano il numero più alto mai registrato nelle statistiche della località, che ha visto un’affluenza media di circa 1.200 visitatori al giorno durante i mesi di attività. La crescita rispetto alle stagioni precedenti è evidente, con un incremento significativo di presenze rispetto agli anni passati.

Il Monte Bondone chiude la stagione invernale con numeri mai raggiunti prima. Oltre 180mila sciatori, una media di 1.600 ingressi giornalieri e abbonamenti stagionali da record: la montagna di Trento si conferma protagonista assoluta dell’inverno, spinta da neve abbondante, eventi e un’offerta. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: Monte Bondone, strada chiusa per un mese per lavori Parmigiano reggiano da record: nel 2025 oltre 180mila visitatori nei caseificiIl Parmigiano Reggiano torna protagonista alla 46ª edizione di BIT - Borsa Internazionale del Turismo di Milano (Rho Fiere, 10-12 febbraio), il... Temi più discussi: Monte Bondone, stagione dei record: oltre 180 mila passaggi e ricavi del fondo a +54%. È l’anno d’oro della neve; Monte Bondone, abbonamenti stagionali in crescita del 2,3% rispetto al 2024/2025; Inverno in Bondone: sci da discesa, fondo e freestyle con segno +; MONTE BONDONE, CHIUSA UNA STAGIONE DA RECORD. Monte Bondone, stagione invernale da record: 180 mila sciatoriIl Monte Bondone chiude la stagione invernale con numeri record. Il dato più rilevante riguarda lo sci alpino: 180 mila sciatori complessivi, una media di ... secolo-trentino.com Monte Bondone, ieri la chiusura di una stagione da record> Per lo sci alpino una media di 1600 ingressi giornalieri, abbonamenti stagionali da primato e la cifra record di 180mila sciatori, un risultato mai raggiunto prima. Tanti eventi e ottima affluenza a ... ladigetto.it RICHERCHE A TAPPETO SUL BONDONE, MA ERA UN FALSO ALLARME Si sarebbe trattato di un falso allarme quello che ha scatenato la massiccia risposta di forze tra vigili del fuoco, nucleo saf e Soccorso alpino questo pomeriggio a Viote del monte Bon - facebook.com facebook Monte Bondone, ieri la chiusura di una stagione da record x.com