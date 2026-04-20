Questa stagione di Serie A si chiude con un bilancio negativo per l’allenatore, che registra il peggior record della sua carriera nel massimo campionato italiano. La Gazzetta dello Sport ha analizzato i numeri e ha evidenziato come i risultati ottenuti siano inferiori a quelli delle stagioni precedenti. La stagione si avvia alla conclusione con una serie di dati che riflettono una performance deludente sotto la guida dell’attuale tecnico.

La Gazzetta dello Sport fa i conti: anche vincendo le ultime cinque partite, il Napoli non supererebbe gli 81 punti. Conte non era mai sceso sotto gli 82. La Gazzetta dello Sport oggi mette in fila i numeri di Conte in questa stagione di Serie A e il quadro non è lusinghiero. È l’unico allenatore in Italia ad aver vinto lo scudetto su tre panchine diverse — Juventus, Inter, Napoli — e nessuno discute il suo curriculum. Tre scudetti di fila con la Juve, il record di 102 punti nel nostro campionato, lo scudetto dell’Inter dopo undici anni, la rinascita del Napoli. Ma questa stagione, scrive la Gazzetta, si chiuderà col minor numero di punti mai collezionato da una squadra allenata da Conte.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte chiuderà questa stagione col peggior record della sua carriera in Serie A

Notizie correlate

Dunleavy: "Draymond Green chiuderà la sua carriera con i Golden State WarriorsNel contesto di una franchigia in evoluzione, le parole di Mike Dunleavy hanno posto l’accento sull’importanza di Draymond Green per i Golden State...

Conte: “Questa stagione mi ha migliorato, mai vissuta una situazione simile. Il mio futuro? Ho tre anni di contratto col Napoli”A Dazn: "Sono contento per Lukaku, so quanto soffra, vuole aiutare il Napoli e anche me.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: La Conte chiude il caso che non c'è; Conte mette nel mirino il secondo posto e la Lazio. Sabato può tornare titolare Alisson Santos; Conte: Una legnata sui denti. Nazionale? Con De Laurentiis parlo in privato; I tifosi del Napoli sognano il Sarri-bis per il dopo Conte: Con questa squadra farebbe il devasto!.

Conte poco spettacolare? Rastelli: Ha dovuto spesso cambiare sistema e uominiIo credo che il lavoro fatto da Conte quest’anno vada valutato nella sua interezza. In diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Massimo Rastelli, al ... tuttonapoli.net

Napoli, Perinetti: «Stagione positiva, ora confronto Conte-De Laurentiis»NAPOLI – «La stagione del Napoli è positiva». Giorgio Perinetti, intervenuto a Stile TV durante la trasmissione Salite sulla giostra, traccia un bilancio chiaro del percorso degli azzurri, sottoline ... napolipiu.com

#Conte in Serie A non era mai sceso sotto gli 82 punti. Mai. Quest'anno il massimo è 81, anche vincendo tutto. Sette sconfitte, lo scorso anno quattro. L'uomo dei record sta per chiudere col peggiore. Leggi https://www.ilnapolista.it/2026/04/conte-chiudera-qu facebook

Conte chiude le porte ad una possibile soluzione per la nazionale Italiana Leggete le sue parole complete su #TuttoNapoli #SerieA #ForzaNapoliSempre #Conte x.com