Napoli il tecnico torna a Castel Volturno | l’ultima volta 4 anni fa!

Da spazionapoli.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La prossima settimana, Gennaro Gattuso tornerà a Castel Volturno. È passato quasi un decennio dall’ultima visita, quando era ancora allenatore del Napoli. Questa volta, il suo ritorno non riguarda la squadra di club, ma il suo ruolo di Commissario Tecnico della Nazionale italiana. Gattuso verrà a incontrare i giocatori e a salutare vecchi amici, portando con sé anche un po’ di Napoli.

Ci sarà un gradito ritorno nella prossima settimana per quanto riguarda il Napoli. Per seguire attentamente i giocatori, e anche salutare vecchi amici, ci sarà il ritorno di Gennaro Gattuso, in qualità di Commissario Tecnico della Nazionale italiana. Sarà il primo ritorno da ex del tecnico, dopo essere stato allenatore del Napoli tra il 2019 e il 2021.  Napoli, Gattuso torna a Castel Volturno dopo 4 anni: prima volta da ex. Come riportato da Il Mattino, il CT della Nazionale Gennaro Gattuso ha programmato per la prossima settimana la visita a Castel Volturno. Dopo 4 anni, il tecnico tornerà in quella che è stata la sua casa dall’11 dicembre 2019 al maggio 2021. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

napoli il tecnico torna a castel volturno l8217ultima volta 4 anni fa

© Spazionapoli.it - Napoli, il tecnico torna a Castel Volturno: l’ultima volta 4 anni fa!

Approfondimenti su Napoli Gattuso

Conte Napoli, il tecnico è atteso a Castel Volturno per riprendere gli allenamenti. Spunta un retroscena sull’ultima settimana

Conte a Castel Volturno: salta fuori un retroscena sulla pausa! Le ultime sul tecnico del Napoli

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

LUKAKU torna a Castel Volturno e guardate cosa fa!

Video LUKAKU torna a Castel Volturno e guardate cosa fa! ??

Ultime notizie su Napoli Gattuso

Argomenti discussi: Primavera / Fiorentina-Napoli domani alle ore 15. I convocati del tecnico Rocco; Conte e gli altri lamentoni: quei troppi infortuni correlati ai suoi metodi, l’ipocrisia…; Napoli, Di Lorenzo torna a marzo ma Conte non si dà pace. Panchina d’Oro al veleno; Napoli, Rrahmani torna ad allenarsi: il punto sull’infermeria di Conte.

napoli il tecnico tornaCalcio: Torino; Baroni recupera Adams e Simeone, sono convocati(ANSA) - TORINO, 06 FEB - L'infermeria del Torino si è svuotata, in vista della trasferta di Firenze contro i viola il tecnico Marco Baroni torna ad avere ampia scelta. In attacco, infatti, ci saranno ... msn.com

napoli il tecnico tornaAnguissa, Politano, Milinkovic-Savic, Rrahmani: chi torna e chi no in Genoa-NapoliInfortunati Napoli - Novità in casa Napoli verso la sfida col Genoa: chi torna fra Anguissa, Politano, Milinkovic-Savic e Rrahmani? fantamaster.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.