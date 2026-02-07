Napoli il tecnico torna a Castel Volturno | l’ultima volta 4 anni fa!

La prossima settimana, Gennaro Gattuso tornerà a Castel Volturno. È passato quasi un decennio dall’ultima visita, quando era ancora allenatore del Napoli. Questa volta, il suo ritorno non riguarda la squadra di club, ma il suo ruolo di Commissario Tecnico della Nazionale italiana. Gattuso verrà a incontrare i giocatori e a salutare vecchi amici, portando con sé anche un po’ di Napoli.

Ci sarà un gradito ritorno nella prossima settimana per quanto riguarda il Napoli. Per seguire attentamente i giocatori, e anche salutare vecchi amici, ci sarà il ritorno di Gennaro Gattuso, in qualità di Commissario Tecnico della Nazionale italiana. Sarà il primo ritorno da ex del tecnico, dopo essere stato allenatore del Napoli tra il 2019 e il 2021. Napoli, Gattuso torna a Castel Volturno dopo 4 anni: prima volta da ex. Come riportato da Il Mattino, il CT della Nazionale Gennaro Gattuso ha programmato per la prossima settimana la visita a Castel Volturno. Dopo 4 anni, il tecnico tornerà in quella che è stata la sua casa dall’11 dicembre 2019 al maggio 2021. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

