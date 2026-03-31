Napoli Lukaku non torna a Castel Volturno | provvedimenti in arrivo

Romelu Lukaku non si è presentato questa mattina alle 11:30 a Castel Volturno, dove il Napoli aveva programmato un allenamento congiunto con l’attaccante. La squadra e l’allenatore attendevano il giocatore, ma lui non ha raggiunto il centro sportivo. Sono in corso provvedimenti e verifiche sulla sua assenza.

Il Napoli e il suo allenatore attendevano Romelu Lukaku questa mattina alle 11:30 a Castel Volturno, orario fissato per l’allenamento della squadra. Tuttavia, nella notte è arrivata la risposta negativa del belga, che non sarà quindi presente al centro sportivo. La decisione del numero 9. Secondo Il Corriere dello Sport, la risposta è arrivata nelle ultime ore: Romelu Lukaku ha confermato che non farà rientro a Castel Volturno. Una scelta destinata a far discutere e ad alimentare il dibattito attorno all’attaccante belga. Al momento non sono ancora noti tutti i dettagli, ma il gesto arriva in un momento particolarmente delicato, tra rendimento altalenante e numerose voci di mercato. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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