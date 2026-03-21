Code allo Stadio Maradona aperto per il Fai ma la statua di Diego non c'è chiusi gli spogliatoi Napoli

Oggi e domani lo Stadio Maradona ha aperto al pubblico per le Giornate Fai di primavera, attirando numerose persone in fila fino a piazzale Tecchio. Le code si sono formate principalmente all’ingresso, mentre gli spogliatoi e la statua di Diego Maradona sono rimasti chiusi al pubblico. L’evento ha visto un’affluenza consistente di visitatori in questa occasione di apertura straordinaria.

Lunghe code allo Stadio Maradona aperto al pubblico per le Giornate Fai di primavera oggi e domani. File fino a piazzale Tecchio. Non visitabili la Statua di Maradona e gli Spogliatoi del Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Giornate FAI: lo Stadio Diego Armando Maradona apre le porte a tifosi e turistiGiornate FAI: il 21 e 22 marzo lo Stadio Maradona di Napoli apre gratis al pubblico. Manfredi: “Stadio Maradona aperto al pubblico nelle Giornate Fai”Tempo di lettura: < 1 minutoIn occasione delle Giornate Fai, in programma il 21 e 22 marzo, lo stadio Maradona aprirà le sue porte alla cittadinanza. Approfondimenti e contenuti su Stadio Maradona Temi più discussi: Napoli, inaugurato il murale fuori dallo Stadio Maradona che celebra la storia del club; Stadio Maradona, Cosenza: Euro ’32? I lavori si faranno ugualmente. Vendere lo stadio? Sì, ma al prezzo giusto; Napoli-Lecce, la madre di Domenico al Maradona: Ti amo piccolo mio; Tornano le Giornate FAI di Primavera! Appuntamenti magici in giro per l'Italia. Porte aperte al Maradona per il Fai, grande successo. Manfredi: Rendere le visite permanentiMiglia in coda per la visita allo stadio di Napoli per le giornate del Fondo italiano per l’ambiente. Il sindaco: Apertura straordinaria grande opportunità per tifosi, cittadini e i tanti turisti ... msn.com Napoli, code da record all'esterno dello stadio Maradona per le Giornate FaiCode da record all'esterno della casa del calcio azzurro dove in centinaia si stanno dirigendo per visitare uno dei simboli dello sport napoletano dall'interno. La visita dà ... ilmattino.it Per le giornate di primavera Fai, stadio Maradona aperto a tifosi e curiosi che, tra le altre cose, hanno camminato sulla pista di atletica e visitato lo spogliatoio degli azzurri facebook Napoli, inaugurato il murales allo stadio Maradona per celebrare i 100 anni #SkySport #SkySerieA x.com