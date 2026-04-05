Modric nel tempio di Maradona | Napoli-Milan nel segno di Diego

Nel match tra Napoli e Milan, il centrocampista del Milan ha preso posizione nel famoso stadio dedicato a Maradona, un impianto noto per la sua atmosfera unica. Durante la partita, il giocatore ha mostrato la sua abilità nel controllo del pallone e nella distribuzione del gioco, contribuendo alle azioni offensive dei rossoneri. La sfida si è svolta davanti a un pubblico numeroso, con momenti di tensione e passione tra le due tifoserie.

L’edizione del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola presenta un approfondimento su Luka Modric e sulla sfida che attende il Milan allo stadio 'Maradona'. Una partita dal peso specifico altissimo, in un luogo simbolico, dove la storia del calcio ha lasciato un’impronta indelebile. Il croato, alla sua prima stagione in Serie A, è pronto a prendersi la scena in uno stadio intitolato a Diego Armando Maradona. Un confronto forzato, ma interessante anche solo come suggestione: Modric non è Maradona, ma appartiene alla ristretta élite dei campioni capaci di reggere certe pressioni. A quasi 40 anni, il numero 14 rossonero sta vivendo una stagione da protagonista assoluto: 29 presenze su 30 in campionato, 2. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Modric nel tempio di Maradona: Napoli-Milan nel segno di Diego Napoli Milan, Modric sulle orme di Maradona: la missione nel suo stadioAlajbegovic Roma, si inserisce una rivale in Serie A: c’è un fattore che può avvicinarlo in Italia! Bastoni Inter, che attacco da Tuttosport: «Il... Modric Milan, il Maradona chiama ancora: Napoli e un altro record nel mirino! La missione del croatoUgarte Juventus, osservato speciale all’Allianz Stadium: idea nuova della dirigenza se dovesse partire questo big in estate. Temi più discussi: Modric nel tempio di Maradona: c’è una rivelazione sul suo passato; Christopher Nkunku — Milan: Attaccante, Profilo e Notizie; Ordine: Non vorrei che la coppia d’attaccanti per Napoli diventasse Nkunku-Gimenez visto che sono...; Non ci voglio credere! FUORI, ANCORA FUORI! E ALLEGRI ORA? Kosti?, grandissimo colpo. Come nella... Modric nel tempio di Maradona: c’è una rivelazione sul suo passatoll croato guida il Milan sul campo del migliore. Lasciare il segno nello stadio di Diego? Ecco uno che può riuscirci ... corrieredellosport.it Napoli-Milan, in campo fior di campioni, da De Bruyne a ModricIl Napoli ed il Milan si sfideranno domani sera al Maradona per la trentunesima giornata di campionato di Serie A, e già si prospetta un ... ilnapolionline.com ’ Stando a quanto riportato dal collega di Sky Sport Peppe Di Stefano, alla vigilia di Napoli-Milan Massimiliano Allegri ha provato come coppia d’attacco Nkunku al fianco di Fullkrug. facebook Le probabili formazioni di Napoli-Milan #SkySport #SkySerieA x.com