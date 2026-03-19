Lutto nel mondo della Lega | è morto Umberto Bossi

È scomparso il fondatore della Lega, figura centrale nel panorama politico italiano. Era molto legato alla Bergamasca e in particolare a Pontida, dove si trova il pratone che ha assistito alla nascita e allo sviluppo del suo movimento. La sua morte rappresenta una perdita significativa per il partito e per il territorio che ha sempre rappresentato. La notizia ha suscitato grande attenzione tra i suoi sostenitori.

POLITICA. Fondatore della Lega, profondamente legato alla Bergamasca e in particolare a Pontida con quel pratone che ha visto nascere e crescere il suo movimento politico. il “Senatùr” - chiamato così da quando approdò a Palazzo Madama nel 1987 - fondatore della Lega Nord, aveva 84 anni: la notizia della sua morte arriva nella serata di giovedì 19 marzo. Con lui scompare uno dei protagonisti più controversi e noti della Seconda Repubblica, capace di trasformare un movimento territoriale – nato nel Varesotto come Lega Lombarda – in una forza politica nazionale. Umberto Bossi è nato il 19 settembre 1941 a Cassano Magnago, nel cuore della provincia di Varese. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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