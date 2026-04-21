Napoli la crisi realizzativa dell’attacco | i numeri e il calo che ha compromesso la lotta scudetto

Il Napoli sta attraversando una fase difficile dal punto di vista offensivo, con un calo nei numeri e nelle realizzazioni che ha inciso sulla corsa allo scudetto. La squadra ha registrato una diminuzione delle reti segnate rispetto alle stagioni precedenti, e questa flessione ha avuto ripercussioni sui risultati complessivi. La situazione evidenzia come il rendimento dell’attacco sia determinante nel cammino del club verso il campionato.

Calciomercato Juve, Pellegrini strizza l’occhio a Spalletti! Occhio allo scenario per l’estate Mercato Inter, Perrone l’osservato speciale di stasera contro il Como: Zanetti può avere un ruolo chiave nella trattativa Leao Milan, per i rossoneri è tutt’altro che incedibile! Le offerte latitano e Allegri ha un piano B Dybala Roma, colpo di scena: l’addio non è più così scontato! I Friedkin pensano al rinnovo, tutto dipenderà da quel fattore Lukaku Napoli, frattura ancora aperta: il club pensa già all’addio in estate! Ecco le possibili destinazioni Elezioni FIGC, altra giornata chiave: Abete incontra Mariani, poi Malagò. Presidenza FIGC, la...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Napoli, la crisi realizzativa dell’attacco: i numeri e il calo che ha compromesso la lotta scudetto Notizie correlate Sabatini blinda lo scudetto dell’Inter: «Numeri senza precedenti, Lautaro ha risolto tutto. La rimonta del Napoli? Dico…»di Redazione Inter News 24Sabatini analizza il trionfo dei nerazzurri contro la Roma e il vantaggio rassicurante in classifica sulla concorrenza... Inter fuori dalla Champions, Alvino all’attacco: stoccata sulla lotta Scudetto con il NapoliL’Inter ha abbandonato anticipatamente la Champions League, perdendo anche la partita di ritorno a San Siro contro il Bodo/Glimt.