Inter fuori dalla Champions Alvino all’attacco | stoccata sulla lotta Scudetto con il Napoli

L’Inter ha eliminato dalla Champions League dopo aver subito una sconfitta contro il BodoGlimt a San Siro, a causa di una prestazione deludente in entrambe le partite. Questa uscita precoce ha ridotto le speranze di qualificazione, lasciando i tifosi delusi e i giocatori alla ricerca di risposte. La squadra ora deve concentrarsi sul campionato, dove il Napoli si fa avanti con determinazione. La situazione crea tensioni tra i supporter e la dirigenza.

L' Inter ha abbandonato anticipatamente la Champions League, perdendo anche la partita di ritorno a San Siro contro il BodoGlimt. Si tratta sicuramente di un'enorme delusione per i neroazzurrim che ha già scatenato i commenti di tifosi e addetti ai lavori. Il giornalista napoetano Carlo Alvino non ha esitato a dire la sua in un post sui suoi social con una stoccata non da poco: secondo lui, in una Serie A onesta il Napoli sarebbe stato testa a testa con la squadra di Chivu. Alvino senza dubbi: "In una Serie A onesta.". Carlo Alvino non ha dubbi nel definire in modo negativo l'eliminazione dell'Inter di stasera, poi pizzica anche riguardo alla lotta Scudetto: "È un fallimento epocale l'eliminazione dell'Inter.