Sabatini blinda lo scudetto dell’Inter | Numeri senza precedenti Lautaro ha risolto tutto La rimonta del Napoli? Dico…

Sabatini ha commentato la vittoria dell’Inter contro la Roma, sottolineando i numeri record della squadra e il ruolo decisivo di Lautaro Martinez, che ha segnato i momenti chiave della partita. Ha anche parlato della posizione in classifica, evidenziando il vantaggio significativo rispetto alla squadra Napoli, attualmente seconda in classifica. La discussione si è concentrata sui risultati recenti e sulla situazione attuale del campionato.

Inter News 24 Sabatini analizza il trionfo dei nerazzurri contro la Roma e il vantaggio rassicurante in classifica sulla concorrenza guidata dal Napoli. La vittoria dell’Inter contro la Roma sembra aver messo il sigillo definitivo sulla lotta per il titolo. Intervenuto al podcast Cose Scomode su Aura Sport, Sandro Sabatini ha commentato l’attuale dominio dei nerazzurri, sottolineando come la squadra di Cristian Chivu stia viaggiando a ritmi difficilmente scalfibili per chiunque. Nonostante la rincorsa dei partenopei, il margine accumulato dai nerazzurri appare come una garanzia assoluta: «Il Napoli ha vinto 5 partite di fila, ne dovesse vincere 7 sarebbe a 12 vittorie di fila e all’Inter comunque basterebbe vincerne 5. 🔗 Leggi su Internews24.com

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