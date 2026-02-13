Nuovo artificio al museo San Giuseppe dei Nudi

Almerinda Di Benedetto ha inaugurato il primo appuntamento di Nuovo Artificio, il nuovo evento al Museo San Giuseppe dei Nudi che si terrà questo sabato, 14 febbraio, con una performance dal vivo di artisti emergenti, per celebrare il legame tra arte contemporanea e tradizione storica del museo.

Primo appuntamento questo sabato, 14 febbraio, per Nuovo Artificio, progetto ideato da Almerinda Di Benedetto, direttrice del Museo San Giuseppe dei Nudi, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Napoli. Ad aprire il percorso di collaborazione “Moscacieca. Esercizi per oggetti smarriti” di Andrea Bolognino, Marta Perroni, Paolo Puddu. Si tratta di una mostra che punta ad “analizzare come le stratificazioni simboliche definiscono il valore di ciò che resta. Le reliquie si presentano come residui incapsulati e capaci di trascendere dalla loro funzione e dal limite dello spazio che li custodisce, liberando un’aura antica che si fa eco fino ai giorni nostri”, spiega la nota congiunta di Museo e Accademia di Belle arti.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Tra San Cipirello e San Giuseppe Jato si svolgeranno, da domani a lunedì, iniziative in memoria di Giuseppe Di Matteo, ucciso dalla mafia nel 1996 all’età di 14 anni.

