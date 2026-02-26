Il gruppo ha annunciato perdite record di oltre 640 milioni di euro, segnando un anno molto difficile per l’azienda. I dati finanziari evidenziano un calo significativo rispetto agli anni precedenti, con un impatto che si riflette su tutte le aree di business. La situazione evidenzia come il 2025 abbia rappresentato uno dei periodi più complessi nella storia recente del marchio.

Julian Alvarez verso l’addio all’Atletico Madrid? I numeri del momento di crisi, mentre impazzano le voci sulla prossima estate Ausilio blinda Chivu e annuncia: «Avanti con lui, è stato la nostra prima scelta! Ecco la verità su Fabregas». Poi svela il retroscena su Lautaro Onana, rebus futuro: l’ex Inter ha le idee chiare ma.C’è un ostacolo sul suo sogno in vista della prossima estate! Samuele Inacio, scoppia il caso tra Atalanta e Borussia Dortmund! Denuncia alla FIFA per ‘tampering’, ecco cosa è accaduto Calciomercato Inter, Oaktree prepara il colpo ad effetto da 50 milioni di euro: ma c’è bisogno del ‘sacrificio’ di un big! In tre... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Puma, perdite shock da 643,6 milioni di euro: si chiude un anno orribile per il colosso tedesco! Tutte le cifre e i numeri del clamoroso crollo

Puma crolla: -643 milioni e tagli drastici nel 2025Puma in rosso: il bilancio 2025 segna un crollo storico Puma chiude il 2025 con un rosso record di 643,6 milioni di euro, un crollo che segna un...

Leggi anche: Puma diventa cinese: il colosso Anta acquisirà il 29 per cento delle quote da Pinault per 1,5 miliardi di euro