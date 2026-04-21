Napoli Est Rione Villa | presentazione pubblica dell’accordo per la cura e riqualificazione di 5000mq di verde

Giovedì 23 aprile si è svolta una presentazione pubblica nell’area di Napoli Est, nel quartiere Villa, riguardo a un nuovo progetto di intervento sul verde. L’iniziativa coinvolge la riqualificazione di circa 5000 metri quadrati di spazio verde e prevede l’accordo tra le autorità locali e i soggetti coinvolti. La mattinata ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti istituzionali, che hanno ascoltato i dettagli del piano di intervento.

Tempo di lettura: 2 minuti Giovedì 23 aprile una mattinata aperta alla città tra racconto del progetto e laboratorio di giardinaggio sociale Napoli, aprile 2026 – Dopo l’avvio operativo delle attività di cura del verde nel Rione Villa, a San Giovanni a Teduccio, Napoli est, giovedì 23 aprile 2026 alle ore 11.30 in piazza Capri è in programma un momento pubblico di presentazione dell’accordo di adozione e riqualificazione di 5.000 mq di aiuole che coinvolge l’associazione Est(ra)Moenia, la Fondazione 100×100 Naples e NEST – Napoli Est Teatro. L’iniziativa rappresenta un passaggio importante di restituzione alla comunità di un progetto già avviato lo scorso marzo, che riguarda la manutenzione e la cura continuativa di oltre 5.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli Est, Rione Villa: presentazione pubblica dell’accordo per la cura e riqualificazione di 5000mq di verde Notizie correlate Rione Villa respira: nasce il piano per 5.000 mq di nuovo verdeGiovedì 23 aprile 2026, alle ore 11:30, piazza Capri a San Giovanni a Teduccio ospiterà la presentazione ufficiale dell’accordo per il recupero di 5. La riqualificazione di Villa Biraghi. C’è il semaforo verde ai lavori: case e uffici nello storico edificioVia libera definitivo al nuovo piano di recupero della Villa Biraghi, con la variante approvata dal consiglio comunale che consentirà di far partire... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: San Giovanni: il litigio e poi gli spari; 28enne grave, arrestato un coetaneo; Ponticelli, rapina choc: 46enne accoltellato per difendere il padre. Napoli Est, Rione Villa: presentazione dell’accordo per la cura e riqualificazione di 5000 mq di verdeDopo l’avvio operativo delle attività di cura del verde nel Rione Villa, a San Giovanni a Teduccio, Napoli Est, giovedì 23 aprile 2026 alle ore 11.30 in ... napolivillage.com Napoli Est respira: 5.000 metri quadri di verde rinascono nel cuore del Rione VillaNapoli – Il rilancio di Napoli Est passa attraverso la cura del territorio e la partecipazione attiva della comunità. Giovedì 23 aprile 2026, alle ore 11:30, ... cronachedellacampania.it Interventi di manutenzione della galleria "Vomero est" #Napoli - facebook.com facebook