Il consiglio comunale ha approvato definitivamente la variante al piano di recupero di Villa Biraghi, dando così il via ai lavori di riqualificazione. I nuovi proprietari potranno iniziare le operazioni di ristrutturazione che prevedono la trasformazione dell'edificio storico in case e uffici. La decisione permette di avviare ufficialmente il progetto di recupero della villa.

Via libera definitivo al nuovo piano di recupero della Villa Biraghi, con la variante approvata dal consiglio comunale che consentirà di far partire i lavori ai nuovi proprietari. La variante era stata adottata alla fine di novembre ed è tornata in aula per l’approvazione definitiva, dopo la presentazione delle osservazioni. Adesso potrà finalmente la riqualificazione della storica villa situata nel pieno centro di Lazzate, bloccata per i problemi economici della precedente proprietà, al punto da finire all’asta giudiziaria. Con l’acquisizione di una nuova proprietà, è stato ripreso il piano di recupero esistente da anni sull’immobile storico e mai attuato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La riqualificazione di Villa Biraghi. C’è il semaforo verde ai lavori: case e uffici nello storico edificio

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