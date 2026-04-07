Scudetto Inter il Napoli di Conte vince il posticipo e lancia la sfida | i pericoli della volata finale

Nel match di posticipo, il Napoli di Conte ha ottenuto una vittoria che riapre la corsa al secondo posto. La partita ha visto protagonista Politano, il cui gol ha influito significativamente sull’esito finale. Cristian Chivu ha espresso preoccupazioni riguardo al calendario del Napoli, evidenziando i possibili rischi legati alle prossime sfide. La lotta per lo scudetto prosegue con intensità, mentre le squadre coinvolte si preparano alle ultime gare della stagione.

di Lorenzo Vezzaro Scudetto Inter, il successo di Politano riapre i giochi per il secondo posto: ecco perché il calendario del Napoli preoccupa Cristian Chivu. Il posticipo del lunedì sera ha emesso un verdetto che scuote i vertici della Serie A. Al Maradona, il Napoli ha piegato il Milan grazie a un guizzo di Matteo Politano al minuto 79, un risultato che proietta Antonio Conte al secondo posto solitario. Per lo scudetto dell’Inter, questo scenario rappresenta un’arma a doppio taglio: se da un lato il Milan scivola a -9, dall’altro i partenopei si portano a sette lunghezze dalla capolista, dimostrando una compattezza ritrovata proprio nel momento decisivo della stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

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