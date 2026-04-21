Simone Giacchetta ha annunciato che la Cremonese punta a ottenere un buon risultato nella partita di venerdì al Maradona contro il Napoli. Ha commentato che spera di avere a disposizione un pullman a due piani per la trasferta e ha espresso la volontà di portare a casa il risultato. Le sue parole sono state rilasciate in vista dell'incontro di questa settimana.

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© Calcionews24.com - Cremonese, Giacchetta sorprende tutti: «Contro il Napoli per portare il risultato a casa, spero di avere un bel pullman a due piani a disposizione!»

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