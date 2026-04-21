Il centro tecnico del Napoli ha visto il ritorno di David Neres e Rrahmani, entrambi disponibili dopo periodi di assenza. Neres, che era stato fermo da gennaio a causa di un infortunio alla caviglia, è tornato in gruppo, portando una novità importante per la squadra di Antonio Conte. Rrahmani, anche lui presente, completa così un rientro importante per la squadra partenopea.

Il centro tecnico azzurro accoglie un ritorno importante per il Napoli di Antonio Conte: David Neres è rientrato ai box dopo la lunga assenza dovuta a un problema serio alla caviglia occorso a gennaio. Il calciatore brasiliano inizierà ora le attività mirate al recupero della condizione atletica, con l’obiettivo di poter contribuire al gruppo durante le ultime tre sfide del campionato. Gestione delle risorse e opzioni tattiche per il finale di stagione. Le notizie che giungono dal campo sono positive per lo staff tecnico, poiché il percorso di riatletizzazione del brasiliano si inserisce in un quadro di progressivo miglioramento della rosa. Oltre al ritorno di Neres, si profilano sviluppi significativi anche per altri elementi chiave del gruppo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, Conte ha una ventata di novità: Neres e Rrahmani tornano

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