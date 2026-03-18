Bollettino infortuni Napoli | quando tornano Di Lorenzo Lobotka e Neres? Le date esatte e il piano di Conte

Il bollettino infortuni del Napoli aggiorna le condizioni dei giocatori: Di Lorenzo, Lobotka e Neres sono ancora fuori, mentre Anguissa, De Bruyne e McTominay hanno già ripreso l’attività. Le date di ritorno di Di Lorenzo e Lobotka sono state comunicate, mentre Neres sta seguendo un piano di recupero specifico. Questi aggiornamenti sono stati diffusi dal club e dal tecnico.

IL BOLLETTINO AZZURRO. Dopo aver recuperato pedine vitali come Anguissa, De Bruyne e McTominay, il Napoli fa la conta dei 5 giocatori ancora fermi ai box. La notizia migliore riguarda Stanislav Lobotka, che ha smaltito il sovraccarico muscolare e punta la convocazione per la trasferta di venerdì contro il Cagliari. Tempi più lunghi, ma rassicuranti, per capitan Giovanni Di Lorenzo, David Neres (operato alla caviglia) e Antonio Vergara: il loro rientro in gruppo è fissato per la metà di aprile, presumibilmente subito dopo il big match di Pasquetta contro il Milan. La situazione più delicata resta quella di Amir Rrahmani: la lesione di alto grado al bicipite femorale rimediata contro la Roma lo terrà lontano dai campi di gioco almeno fino a fine aprile o inizio maggio. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Bollettino infortuni Napoli: quando tornano Di Lorenzo, Lobotka e Neres? Le date esatte e il piano di Conte Articoli correlati Come sta Vergara e quando tornano McTominay, Di Lorenzo e Neres: Conte fa il punto della situazioneNel corso della conferenza stampa post partita, Antonio Conte ha fatto il punto sugli infortunati, rivelando alcuni particolari molto interessanti. Inter-Napoli, la mossa di Conte: senza Neres con Lobotka e HojlundSan Siro ospita lo snodo cruciale della stagione: Conte senza la sua stella brasiliana ridisegna il Napoli per fermare la fuga nerazzurra GUIDA... Tutto quello che riguarda Bollettino infortuni Temi più discussi: Infortuni Napoli 2026: 29 Stop, Lista Aggiornata; Napoli, Conte atto terzo: urgente un patto contro gli infortuni; ? NAPOLI. Corbo: La bravura di Conte e la potenza della rosa hanno consentito di sopperire a 100 giornate di assenze; Il flipper di infortuni partenopei, le parole di Francesco de Core!. Il flipper di infortuni partenopei, le parole di Francesco de Core!Nuovo giorno, nuovo infortunio per il Napoli. Le parole del giornalista de Core in merito alla situazione, non isolata, degli infortuni partenopei ... ilnapolionline.com De Bruyne e l’emergenza Napoli: oltre 100 giornate di stopForzAzzurri.net - De Bruyne e l’emergenza Napoli: oltre 100 giornate di stop In una stagione complicata dagli infortuni, la presenza di Kevin De Bruyne ha ricordato quanto ... forzazzurri.net Gol, rigori a "cucchiaietto", polemiche e terzo tempo… è uscito il nuovo bollettino Senior! La partita tra Arancioni e Neri ha regalato davvero di tutto: palo di Capuano il "rigoraccio" di Consalvo l'infortunio del dottore conferenze stampa improvvisate - facebook.com facebook Pessime notizie in casa biancoceleste. È arrivato il bollettino medico sulle condizioni del portiere dopo i recenti esami strumentali: il responso della clinica e i prossimi passi dello staff. I dettagli. #Lazio #Provedel #Infortunio x.com