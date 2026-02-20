Kevin De Bruyne ha fatto ritorno a Napoli dopo l’infortunio subito, mentre Anguissa si allena con l’obiettivo di tornare in campo presto. Tuttavia, i problemi fisici colpiscono anche altri giocatori, come Di Lorenzo, Rrahmani e Neres, che continuano a lavorare per recuperare. La squadra si prepara alla partita contro l’Atalanta, ma le condizioni di alcuni elementi chiave restano incerte. La situazione degli infortunati resta uno dei temi principali in casa Napoli in vista della prossima sfida.

Infortunati Napoli: De Bruyne torna in città, Anguissa può rientrare per quella partita. Novità più amare per Di Lorenzo, Rrahmani e Neres

Kevin De Bruyne LEAVING PITCH with INJURY after Penalty goal vs Inter Milan | De Bruyne injury

