Infortunati Napoli | De Bruyne torna in città Anguissa può rientrare per quella partita Novità più amare per Di Lorenzo Rrahmani e Neres
Kevin De Bruyne ha fatto ritorno a Napoli dopo l’infortunio subito, mentre Anguissa si allena con l’obiettivo di tornare in campo presto. Tuttavia, i problemi fisici colpiscono anche altri giocatori, come Di Lorenzo, Rrahmani e Neres, che continuano a lavorare per recuperare. La squadra si prepara alla partita contro l’Atalanta, ma le condizioni di alcuni elementi chiave restano incerte. La situazione degli infortunati resta uno dei temi principali in casa Napoli in vista della prossima sfida.
Napoli, De Bruyne torna in città: vicino il rientro di AnguissaÈ il giorno di Kevin De Bruyne. Anzi, sono questi i giorni di Kevin De Bruyne: il belga metterà piede a Napoli in queste ore con un volo che lo riporterà a casa
Il Mattino: Napoli, tornano De Bruyne e AnguissaParallelamente, cresce l'attesa per il rientro di Frank Anguissa, fermo da 102 giorni. Zambo punta la trasferta di Verona del 28 febbraio, ma la prudenza resta massima. Il problema alla schiena non è
