Napoli ADL ‘pazzo’ di McTominay | per il presidente ha un valore immenso nuovo contratto in arrivo

Il presidente del Napoli ha mostrato grande entusiasmo per il rendimento di McTominay, definendolo “pazzo” per la sua importanza nella squadra. La società sta preparando un nuovo contratto per il centrocampista scozzese, che ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori grazie alle sue prestazioni. La crescita di McTominay ha portato alla decisione di rafforzare il suo legame con il club, con un accordo in fase di definizione.

La crescita di Scott McTominay non è passata inosservata agli occhi della SSC Napoli, che già da tempo aveva individuato nel centrocampista scozzese un profilo ideale per il proprio progetto tecnico. Non si tratta di una scoperta recente, ma di una convinzione maturata nel tempo, costruita attraverso osservazioni attente e una chiara visione strategica. Due estati fa, infatti, il club azzurro aveva dimostrato concretamente il proprio interesse prendendo una decisione significativa: interrompere una trattativa ormai ben avviata per Marco Brescianini pur di tentare l’assalto a McTominay negli ultimi giorni di mercato. Una scelta che evidenzia quanto la dirigenza ritenesse lo scozzese una priorità assoluta.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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