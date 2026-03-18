Antonio Conte Napoli contento dell’operato | ADL potrebbe offrire un nuovo contratto triennale

Il Napoli potrebbe offrire un nuovo contratto triennale ad Antonio Conte, che sembra aver ottenuto approvazione dall’amministratore delegato. La società valuta di proseguire con l’attuale allenatore, anche se la decisione ufficiale non è ancora stata comunicata. La situazione rimane in evoluzione, con le parti che attendono sviluppi ufficiali sulla prosecuzione del rapporto.

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli sembra sempre più delineato, ma non ancora del tutto scritto. Negli ultimi giorni, le dichiarazioni del tecnico salentino hanno lasciato intendere un’apertura concreta alla permanenza anche per la prossima stagione, un segnale importante che ha rassicurato ambiente e tifosi dopo settimane di inevitabili speculazioni. Arrivato con grandi aspettative, Conte ha saputo imprimere fin da subito la sua identità alla squadra: organizzazione, intensità e mentalità vincente. Non sorprende, dunque, che secondo diverse voci di corridoio il club stia valutando una mossa forte e simbolica: proporre all’allenatore un nuovo contratto triennale. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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