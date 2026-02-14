Napoli De Laurentiis ha un nuovo pupillo | in arrivo anche il rinnovo di contratto

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha deciso di puntare su Scott McTominay, dopo aver notato la sua crescita e il suo ruolo chiave nella squadra. La volontà di rinnovare il contratto del centrocampista inglese rafforza la volontà del club di consolidare il gruppo e di pianificare le prossime stagioni con maggiore sicurezza. La trattativa è in corso e potrebbe chiudersi nelle prossime settimane, con l’obiettivo di bloccare la sua presenza anche a lungo termine.

Il Napoli guarda al futuro e lo fa partendo da una certezza che, in pochissimo tempo, è diventata centrale nel progetto tecnico e identitario del club: Scott McTominay. Il centrocampista scozzese non ha conquistato soltanto lo spogliatoio e lo staff, ma soprattutto il cuore dei tifosi, che lo considerano uno dei simboli della squadra. A riconoscere il suo valore è anche la dirigenza, con il presidente Aurelio De Laurentiis pronto a blindarlo con un rinnovo di contratto che prevede una scadenza più lunga e un ingaggio aumentato. Una mossa che va ben oltre il semplice adeguamento economico: è un segnale chiaro della volontà del club di costruire attorno a lui una parte importante del Napoli del futuro.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Il Napoli valuta il futuro di Antonio Conte, con il presidente De Laurentiis pronto a proporre un rinnovo di contratto.

Il Napoli si muove sul mercato con decisione.

