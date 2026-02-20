Asili nido e scuole d'infanzia a Napoli protesta di maestre e bidelli il 24 febbraio a piazza Plebiscito

Le maestre e i bidelli degli asili nido e delle scuole d’infanzia di Napoli hanno deciso di scendere in piazza il 24 febbraio, manifestando in piazza Plebiscito. La protesta nasce dalle difficoltà nel ricevere risposte alle richieste di aumenti salariali e miglioramenti delle condizioni di lavoro. L’assemblea generale del personale, convocata da Cisl e Uil, coinvolge circa 1.200 persone tra insegnanti e operatori. La mobilitazione mira a portare l’attenzione sui problemi quotidiani di chi lavora con i bambini.