Napoleone Bonaparte e i suoi furti d' arte

Da padovaoggi.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 23 aprile 2026 alle ore 17.30 presso la sala San Luca dell'Abbazia di Santa Giustina (ingresso dietro alla basilica, Via Giuseppe Ferrari 2A), l’associazione San Daniele APS propone la conferenza dal titolo:.  (Con due pièces teatrali, una.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

NAPOLEONE BONAPARTE | Dal Piccolo Corso all'Imperatore che Conquistò l'Europa

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