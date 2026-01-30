All' ITE Amabile di Avellino un' indagine sulla storia | Napoleone Bonaparte a processo

Gli studenti di terza media che parteciperanno all'orientamento saranno coinvolti in un gioco di ruolo guidato, che vede al banco degli imputati Napoleone Bonaparte “Diventa dectetive della storia: Napoleone a processo”. La storia “indagata” e “processata” con i moderni strumenti del diritto e dell’informatica. Sul banco degli imputati: l’imperatore Bonaparte. All’Ite Amabile di Avellino sabato 7 febbraio un’inedita e singolare iniziativa per celebrare la giornata dell’orientamento. Appuntamento alle ore 15 presso il complesso scolastico di via Morelli e Silvati. Gli studenti di terza media saranno coinvolti nel programma che prevede un gioco di ruolo guidato: lavoreranno in squadra, ragioneranno, useranno strumenti digitali e affronteranno problemi concreti legati a diritto, economia, informatica e lingue.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

A Avellino, si apre un'indagine sul caso di un imputato accusato di traffico di droga, coinvolto in dichiarazioni contrastanti riguardo a "Antonio Crak".

