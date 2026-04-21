Myriam Sylla ha concluso il suo primo anno nel campionato turco ottenendo un trofeo europeo con il Galatasaray e assicurandosi la qualificazione alla Challenge Cup. La giocatrice ha contribuito alla vittoria del club in una competizione continentale, portando a termine con successo anche la stagione nel massimo campionato nazionale. Questi risultati segnano un traguardo importante nel suo percorso professionale.

Myriam Sylla conclude il suo primo anno di avventura nel campionato turco con un trofeo europeo in bacheca e la conquista della partecipazione alla Challenge Cup. La schiacciatrice italiana, arrivata al Galatasaray Istanbul dopo l’esperienza milanese, ha saputo ritrovare la propria forma dopo un periodo di stop dovuto a problemi fisici tra gennaio e febbraio, guidando la squadra verso il successo nella gara decisiva per il quinto posto. Il percorso della trentunenne è stato caratterizzato da una costante ricerca della condizione ottimale. Dopo aver vestito la maglia di Milano nelle stagioni precedenti, la decisione di trasferirsi in Turchia ha portato la giocatrice a confrontarsi con una realtà agonistica di altissimo livello.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Myriam Sylla trionfa in Turchia: traguardo europeo per il Galatasaray

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