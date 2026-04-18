Myriam Sylla sta per concludere la sua prima stagione in Turchia, dove ha giocato con una squadra locale. Durante questa annata ha partecipato a diverse competizioni europee, contribuendo con le sue performance alla squadra. La stagione si sta avviando verso la sua conclusione, con alcune possibilità di ottenere un quinto posto in campionato. Nel frattempo, si prepara a tornare in Italia per l’estate.

Myriam Sylla si appresta a chiudere la sua prima stagione in Turchia, dove ha difeso i colori del Galatasaray Istanbul trasferendosi da Milano: prima avventura all’estero per la schiacciatrice, che ha contribuito in maniera importante alla conquista della CEV Cup (la seconda competizione europea per importanza, battendo Chieri in finale) e che ora è impegnata nella finale per il quinto posto nella Sultanlar Ligi, il massimo campionato anatolico. Il piazzamento permetterebbe alle giallorosse di garantirsi la qualificazione alla prossima Challenge Cup (la terza competizione continentale), che potrebbe trasformarsi in un biglietto per la CEV Cup se lo Zeren Spor Ankara dovesse beneficiare di una wild card per la Champions League.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Myriam Sylla e la stagione in Turchia: un trionfo in Europa e il quinto posto all’orizzonte. E l’estate con l’Italia…

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