Myriam Sylla ha appena terminato la sua prima stagione in Turchia, dopo aver lasciato il suo precedente club italiano. Durante questa stagione ha partecipato alla CEV Cup, ottenendo la vittoria nel torneo. La giocatrice si appresta ora a tornare in Italia, dove potrebbe proseguire la sua carriera. La sua esperienza in Turchia si conclude con un quinto posto in campionato e il successo in coppa europea.

Myriam Sylla ha concluso la sua prima stagione in Turchia, dove si è trasferita dopo aver indossato la casacca di Milano nelle ultime annate agonistiche. La schiacciatrice ha accettato l’offerta del Galatasaray Istanbul e ha avuto modo di distinguersi nella prima parte di stagione, poi si è fermata per qualche settimana a cavallo tra gennaio e febbraio per dei problemi fisici, tornando a essere protagonista nella fase calda della annata agonistica. La 31enne ha contribuito alla conquista della CEV Cup (la seconda competizione europea per importanza alle spalle della Champions League), distinguendosi anche nella doppia finale disputata contro Chieri.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Myriam Sylla chiude la stagione in Turchia: il trionfo in CEV Cup e un quinto posto. Italia all’orizzonte

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