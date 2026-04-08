Myriam Sylla vince la CEV Cup con il Galatasaray | trionfo in Europa! Chieri sogna il ribaltone poi si spegne a Istanbul

Il Galatasaray Istanbul si è aggiudicato la CEV Cup 2026 di volley femminile, conquistando il secondo torneo europeo per importanza dopo la Champions League. La squadra ha ottenuto la vittoria in finale contro Chieri, che aveva sperato in un risultato positivo, ma ha visto sfumare l’eventuale rimonta durante la partita giocata a Istanbul. La finale si è svolta in un’atmosfera di grande attenzione tra le due formazioni.

Il Galatasaray Istanbul ha vinto la CEV Cup 2026 di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza alle spalle della Champions League. Dopo aver avuto la meglio al tie-break nel confronto d’andata, le turche si sono imposte anche nella finale di ritorno davanti ai 4.600 spettatori che hanno gremito il Burhan Felek Salonu e hanno così potuto alzare al cielo il trofeo per la prima volta nella storia (persero le finali del 2012 contro Busto Arsizio, del 2016 contro la Dinamo Krasnodar e del 2021 contro Monza). Le ragazze di coach Alberto Bigarelli hanno sconfitto Chieri per 3-1 (25-28; 25-22; 25-18; 25-18): le piemontesi hanno... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Myriam Sylla vince la CEV Cup con il Galatasaray: trionfo in Europa! Chieri sogna il ribaltone poi si spegne a Istanbul LIVE Galatasaray Istanbul-Chieri 3-1, Cev Cup 2026 in DIRETTA: trionfo europeo per Sylla e compagneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-VERONA DI VOLLEY DALLE 20. Myriam Sylla in finale di CEV Cup! Top scorer scatenata, chance per vincere in Europa con il GalatasarayIl Galatasaray Istanbul si è qualificato alla finale della CEV Cup di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza dopo la... Temi più discussi: Chieri spreca quattro match-point nella finale d’andata, Sylla trascina il Galatasaray Istanbul in CEV Cup; Volley, l'Allianz Milano conquista la Challenge Cup con un super Reggers. Sylla vince la sfida con Nervini: Chieri ko; La campionessa Anna Danesi: La squadra è una magia dove si vince e si perde insieme. Oggi con Buone Notizie; Coppe europee – Italia-Turchia, l’ennesimo capitolo: Chieri sfida il Galatasaray nella finale d’andata della CEV Cup. Myriam Sylla, chi è la pallavolista: il razzismo, la morte della mamma, il fidanzato cestista. «Tra 10 anni mi vedo a casa con due bambini»Tra i protagonisti assoluti dell'Italvolley femminile che oggi, domenica 7 settembre, ha conquistato i mondiali di pallavolo battendo la Turchia c'è Myriam Sylla, che aggiunge un titolo alla sua ... leggo.it Myriam Sylla: il razzismo, la morte della mamma, il fidanzato cestista. «Tra 10 anni mi vedo a casa con due bambini»Myriam Sylla, prima di scoprire il mondo della pallavolo, prova a praticare danza ma senza grandi risultati. Indossati pantaloncini e casacca, scopre il suo vero grande amore: la pallavola. Inizia a ... ilmessaggero.it È il giorno della verità per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Oggi alle ore 19:00 italiane la squadra piemontese scenderà in campo a Istanbul per la finale di ritorno di CEV Cup contro il Galatasaray, squadra attuale di Myriam Sylla. La finale di andata è termin - facebook.com facebook Myriam Sylla inizia i playoff da top scorer, il Galatasaray batte il sestetto di Mazzanti - x.com