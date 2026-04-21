MXGP Andrea Adamo guida la pattuglia italiana Mattia Guadagnini deve ancora ingranare

Si è conclusa anche la seconda tappa del Mondiale MXGP 2026, confermando Andrea Adamo come il pilota italiano più in evidenza in questa fase della stagione. Mattia Guadagnini, invece, non ha ancora trovato il ritmo giusto e deve ancora esprimersi al massimo delle sue potenzialità. La competizione prosegue con le prossime gare, mentre i piloti italiani cercano di migliorare le proprie performance.

È ufficialmente andata in archivio anche la seconda tappa della doppietta italiana del Mondiale MXGP 2026. Dopo il Gran Premio di Sardegna di Riola Sardo è stata la volta del Gran Premio del Trentino di Pietramurata chiudendo ufficialmente la prima fase della stagione. Ai piani alti della classifica sembra aprirsi un duello tra il belga Lucas Coenen e l’olandese Jeffrey Herlings divisi da soli 4 punti (231 contro 227) con Tom Vialle terzo a 206 e Tim Gajser quarto con 198, mentre Romain Febvre si trova al quarto posto a 191. E gli italiani.? I nostri portacolori, spesso semplici spettatori nella classe regina dopo il ritiro di Tony Cairoli, in questa stagione stanno provando a lasciare il proprio segno.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MXGP, Andrea Adamo guida la pattuglia italiana, Mattia Guadagnini deve ancora ingranare Notizie correlate MXGP, Andrea Adamo guida la pattuglia di outsider italiani in cerca di gloria a Riola SardoDopo una pausa di due settimane torna protagonista questo weekend il Mondiale Motocross 2026, che fa tappa a Riola Sardo per il primo dei tre... Motocross, Mattia Guadagnini al bivio nel Mondiale MXGP 2026: deve dimostrare dove può davvero spingersiNel corso del fine settimana che si sta per aprire scatterà ufficialmente il Mondiale di MXGP 2026. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: MXGP, Jeffrey Herlings si aggiudica la Qualifying Race del GP di Sardegna. Sesto Andrea Adamo; MXGP of Trentino Herlings vola in gara 1, bene Adamo; Motocross oggi in tv, GP Sardegna 2026: orari MXGP e MX2, programma in chiaro, streaming; MXGP of Trentino Dominio Coenen in qualifica, bene Adamo e Lata. MXGP, Lucas Coenen vince la Qualifying Race del GP del Trentino. Sul podio Andrea AdamoÈ un sabato all'insegna della famiglia Coenen quello andato in scena sul circuito di Pietramurata per il Gran Premio del Trentino 2026, quinto ... oasport.it MXGP: Gajser approfitta della caduta di Coenen e vince gara-2 del GP del Trentino, 13° AdamoTim Gajser sale in cattedra al GP del Trentino 2026, quinto appuntamento valido per il Mondiale 2026 di motocross, classe MXGP. Lo sloveno ha infatti ... oasport.it MXGP Qualifying Race - MXGP of Trentino. Andrea Adamo c’è! E bene anche Matt Guada facebook