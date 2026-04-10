Questo weekend si svolge a Riola Sardo il primo dei tre eventi italiani del Mondiale Motocross 2026, che torna in scena dopo una pausa di due settimane. La gara vede tra i protagonisti un gruppo di outsider italiani, con il pilota Andrea Adamo in prima fila. La competizione si svolge su un circuito noto per le sue caratteristiche tecniche e si inserisce nel calendario internazionale che prevede anche le tappe di Arco di Trento e Montevarchi.

Dopo una pausa di due settimane torna protagonista questo weekend il Mondiale Motocross 2026, che fa tappa a Riola Sardo per il primo dei tre appuntamenti stagionali in programma sul suolo italiano (i due successivi saranno ad Arco di Trento il 18-19 aprile e a Montevarchi il 20-21 giugno). Tra sabato 11 e domenica 12 aprile si disputerà dunque il Gran Premio di Sardegna, valevole come quarto round del campionato MXGP e MX2. Nella classe regina nessuno dei big è ancora riuscito a fare il vuoto in classifica dopo i primi tre GP della stagione, infatti i i migliori 6 della generale sono racchiusi in soli 23 punti a dimostrazione di un estremo equilibrio nella corsa al titolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MXGP, Andrea Adamo guida la pattuglia di outsider italiani in cerca di gloria a Riola Sardo

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