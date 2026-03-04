Motocross Mattia Guadagnini al bivio nel Mondiale MXGP 2026 | deve dimostrare dove può davvero spingersi

Nel fine settimana prende il via il Mondiale MXGP 2026 con il Gran Premio di Argentina a Bariloche. Mattia Guadagnini, tra i protagonisti del campionato, si trova in una fase cruciale della stagione, con l’obiettivo di dimostrare le proprie capacità sui tracciati del mondiale. La gara segnerà il primo passo di questa nuova edizione, coinvolgendo piloti e appassionati di motocross.

Nel corso del fine settimana che si sta per aprire scatterà ufficialmente il Mondiale di MXGP 2026. La classe regina alza il sipario sulla propria stagione e lo farà con il Gran Premio di Argentina che si disputerà sul tracciato di Bariloche. Sono in arrivo, quindi, le prime manche di una stagione che si annuncia quanto mai interessante e tutta da vivere. Una stagione che avrà un peso specifico notevole per uno dei nostri portacolori. Stiamo parlando, ovviamente, di Mattia Guadagnini che prenderà il via alla nuova annata con la KTM del team Van Venrooy Racing. Il pilota classe 2002 nativo di Bassano del Grappa si presenta ai nastri di... 🔗 Leggi su Oasport.it

