A Los Angeles si è diffusa la notizia della morte di Michael Jackson, cantante e artista noto a livello internazionale. La notizia ha causato scompiglio tra i fan e le persone vicine al mondo dello spettacolo. La scomparsa è stata comunicata ufficialmente attraverso i canali di informazione e ha suscitato numerosi commenti sui social media. La notizia ha rapidamente occupato le prime pagine dei quotidiani locali e nazionali.

Appena a Los Angeles s’è diffusa la notizia della scomparsa di Michael Jackson il cruccio più grosso dei fan è stato quello di non poter vegliare la stella col suo nome al 6927 di Hollywood Boulevard, perché ubicata davanti al Grauman’s Cinese Theater transennato per la première californiana di “Brüno“ con Sasha Baron Cohen. Inaugurata nell’84, la stella evoca infatti l’epopea più di qualsiasi altro simbolo la grandezza di entertainer di Jacko, Michael Jackson è stato uno dei più grandi cantanti pop della storia; quello che con Prince ha cambiato volto alla musica nera degli anni Ottanta. Nato cinquant’anni fa a Gary, Indiana, già all’età di cinque anni Michael era stato cooptato nel gruppo dei quattro fratelli maggiori, anche se il primo singolo “Let me carry your schoolbooks“ sarebbe arrivato solo nel ‘67.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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