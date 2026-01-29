Ravenna Musica Off | nove lezioni-concerto per avvicinare i giovani alla musica sinfonica

L’Associazione Angelo Mariani ha avviato la seconda edizione di Ravenna Musica Off. Sono nove lezioni-concerto pensate per avvicinare i giovani alla musica sinfonica. L’obiettivo è far scoprire loro il fascino di questa musica e far nascere la passione. Le lezioni si tengono in diversi luoghi della città e coinvolgono studenti di varie età. I giovani ascoltano, imparano e si emozionano, con l’intento di creare un legame più forte tra le nuove generazioni e la musica classica.

Raccontare la musica sinfonica alle nuove generazioni, e farle innamorare. L'Associazione "Angelo Mariani" prosegue con gli appuntamenti del nuovo format "Ravenna musica off 2026": nove lezioni-concerto per ispirare nei giovani studenti il desiderio di bellezza, affinare il gusto estetico.

