Erosione costiera i progetti che ' difenderanno' i litorali ' a rischio' di Rodi Garganico e Zapponeta

La Regione Puglia ha stanziato 16 milioni di euro per proteggere i litorali di Rodi Garganico e Zapponeta, ormai minacciati dall’erosione. Sono in arrivo interventi concreti per rafforzare le coste e fermare il calo di spiagge e scogliere. Le opere prevedono lavori di consolidamento e rinforzo, che dovrebbero limitare i danni provocati dal mare. La speranza è di salvare le zone più a rischio e di tutelare le attività turistiche e le comunità locali.

La Regione Puglia investe 16 milioni di euro per ‘difendere’ i litorali dall'azione, continua e distruttiva, dell'erosione costiera. Come anticipato ieri da FoggiaToday, sono quattro i comuni che beneficeranno dei fondi. Tra questi, due sono nel Foggiano: si tratta di Rodi Garganico e Zapponeta.🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

