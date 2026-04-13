Il tennista italiano, numero cinque del ranking mondiale, si prepara per partecipare all’ATP di Barcellona. Il suo primo avversario sarà il giovane spagnolo Martín Landaluce, con l’obiettivo di avanzare nel torneo. In caso di qualificazione, potrebbe incontrare in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie e favorito del torneo. Musetti ha dichiarato di voler ottenere una rivincita contro Alcaraz, sottolineando che non li considera imbattibili, né lui né l’altro avversario, Sinner.

Il numero 5 al mondo Lorenzo Musetti sta per affrontare l’Atp di Barcellona, dove affronterà Martín Landaluce come primo match e potrebbe ritrovarsi di fronte Carlos Alcaraz in un’ipotetica finale. L’intervista rilasciata al Mundo Deportivo. L’intervista a Musetti. Potresti incontrare Carlos Alcaraz solo in finale. “ Magari arrivassi in finale. Ma ci sono avversari difficili già a partire da Landaluce. Sono diversi quelli che potrebbero arrivare in finale con Carlos, che è il favorito. Ora la mia priorità è avere la mentalità e il ritmo, recuperare la fiducia nel mio gioco e tornare al livello dei primi mesi dell’anno “. Sei ormai un top player su tutte le superfici, ma ancora di più su terra.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Musetti: “Voglio la rivincita contro Alcaraz, lui e Sinner non sono imbattibili”

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