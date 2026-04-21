Museo Villa Croce obiettivo riapertura in autunno

Il Museo Villa Croce si prepara a riaprire le porte in autunno dopo i lavori di ristrutturazione. La struttura, dedicata all’arte contemporanea, si avvia a riprendere le attività con una nuova esposizione in programma. Il Comune ha annunciato i piani per il ritorno del pubblico, segnando la fine di un periodo di chiusura e di interventi di recupero.

Il futuro del museo d’arte contemporanea di Villa Croce inizia a delinearsi e il Comune guarda al futuro post-lavori, con la riapertura prevista per il prossimo autunno e una nuova mostra.La questione è approdata in consiglio comunale attraverso un'interrogazione della consigliera Laura Sicignano.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Notizie correlate

Concerti d’autunno al Museo Lechi: voce e storia si incontrano tra i reperti di MontichiariSabato 7 febbraio 2026, alle ore 15 precise, il Museo Lechi di Montichiari si trasformerà in un tempio del suono.

Mogliano, la croce processionale torna a casa al Museo d'arte sacraMogliano, 30 gennaio 2026 - Oggi l’Istituto centrale per il restauro (Icr) riconsegnerà al Museo d’arte sacra di Mogliano la croce processionale,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Museo di Villa Croce: quando riapre, prima mostra e novità sulla gestioneIl consiglio comunale di martedì 21 aprile 2026 si è aperto, come di consueto, con la discussione degli artt. 54, interrogazioni a risposta immediata. Tra le questioni emerse, quella della riapertura ... mentelocale.it

Villa Croce, conto alla rovescia per la riapertura: appuntamento all’autunno 2026L’assessore Montanari annuncia il piano di rilancio: lavori PNRR per l’accessibilità e una grande mostra sulle trasformazioni urbane per inaugurare il nuovo corso del museo ... lavocedigenova.it