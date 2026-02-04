Concerti d’autunno al Museo Lechi | voce e storia si incontrano tra i reperti di Montichiari

Sabato 7 febbraio 2026, alle 15, il Museo Lechi di Montichiari apre le sue porte a un evento speciale. Un concerto d’autunno porterà musica e storia insieme tra i reperti del museo. L’ingresso è aperto a tutti e l’atmosfera promette di essere unica, tra suoni e pezzi di passato.

Sabato 7 febbraio 2026, alle ore 15 precise, il Museo Lechi di Montichiari si trasformerà in un tempio del suono. Non per una mostra di dipinti o un'installazione multimediale, ma per un evento raro: un incontro tra voce umana, storia antica e vibrazioni che scuotono l'anima. Il palcoscenico non è un teatro, ma un'aula archeologica, dove reperti romani e reperti preistorici osservano in silenzio il momento in cui la voce, pura e senza strumenti, si impone come potere narrativo. Chi c'è? Debora Beronesi, soprano con una carriera che ha toccato i palcoscenici più prestigiosi del mondo: dal Teatro alla Scala al Salzburger Festspiel, dal Teatro Real di Madrid alla Staatsoper di Berlino.

