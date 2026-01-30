Mogliano la croce processionale torna a casa al Museo d' arte sacra
Oggi a Mogliano l’Istituto centrale per il restauro consegna al Museo d’arte sacra la croce processionale tornata dalla chiesa di Santa Maria da Piedi. Si tratta di un pezzo di grande valore, realizzato nel XV secolo da un orafo locale, e che ora potrà essere ammirato di nuovo dai visitatori. La consegna segna un passo importante nel recupero e nella valorizzazione del patrimonio storico della città.
Mogliano, 30 gennaio 2026 - Oggi l’Istituto centrale per il restauro (Icr) riconsegnerà al Museo d’arte sacra di Mogliano la croce processionale, proveniente dalla chiesa di Santa Maria da Piedi, un capolavoro di maestria orafa locale del XV secolo. La croce è stata sottoposta a un accurato studio, a trattamenti di pulitura, consolidamento strutturale e protezione delle superfici al Laboratorio Metalli e Leghe dell’Icr. “Il progetto di restauro – spiega l’amministrazione comunale -, condotto secondo i protocollo dell’Icr rappresenta un bellissimo esempio di incontro tra tradizione dell’arte orafa e tecniche basate su ricerca storica e innovazione tecnologica; ha coinvolto le studentesse della Scuola di Alta Formazione dell’Istituto che hanno significativamente collaborato alle operazioni e allo studio della tecnica di realizzazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
