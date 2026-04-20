Capri fa sistema | biglietto unico e card annuale per musei e siti archeologici

A partire dal 18 aprile, sull’isola di Capri sarà possibile acquistare un biglietto unico che permette l’accesso a tutti i musei e ai siti archeologici dell’isola. Insieme a questa novità, sarà disponibile anche una card annuale chiamata “Musei di Capri Card”, che consente di visitare più volte i luoghi culturali in un anno. Questa iniziativa mira a migliorare l’organizzazione e l’offerta per la visita del patrimonio culturale locale.

Nuova organizzazione e nuova offerta per il patrimonio culturale dell’isola: dal 18 aprile debutta il biglietto unico per i musei e i parchi archeologici di Capri, accompagnato da un abbonamento annuale, la “Musei di Capri Card”. Il sistema mette in rete alcuni tra i principali siti dell’isola, tra Comune di Capri e Comune di Anacapri: Certosa di San Giacomo, Museo archeologico nazionale di Capri, Villa Jovis, Grotta Azzurra, Casa Rossa e Villa Damecuta. Un sistema integrato per valorizzare il patrimonio. L’iniziativa si inserisce nel quadro dell’autonomia speciale prevista dalla riforma del ministero della Cultura (Dpcm 15 marzo 2024, n. 57) e punta a rafforzare la gestione unitaria del patrimonio.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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