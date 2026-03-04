Musei e parchi archeologici regionali domenica 8 marzo ingresso gratuito

Domenica 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, musei, parchi archeologici e luoghi storici della Regione Siciliana saranno aperti gratuitamente al pubblico. L’iniziativa è promossa dal ministero della Cultura e coinvolge tutta l’isola, consentendo ai visitatori di accedere senza costi alle diverse strutture culturali regionali. La giornata rappresenta un’occasione per visitare i siti archeologici e museali della Sicilia.

L’assessore Francesco Paolo Scarpinato: "Gesto simbolico ma significativo. Renderemo accessibili a tutti, e in particolare alle donne, i tanti tesori custoditi nei nostri siti" “Si tratta di un gesto simbolico, ma significativo - spiega l’assessore Francesco Paolo Scarpinato - perché finalizzato a promuovere una più ampia riflessione sull’importanza dell’8 marzo. Offrire una giornata di ingressi gratuiti nei luoghi della cultura significa dare un’opportunità in più per conoscere e ammirare le nostre straordinarie bellezze, nel segno della partecipazione e della condivisione”. PalermoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

